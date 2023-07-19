استمرار حرائق غابات في ثلاث مناطق باليونان

أثينا - (د ب أ)

واصل رجال الإطفاء في اليونان اليوم الأربعاء، مكافحة النيران على ثلاث جبهات لحرائق رئيسية لليوم الثالث على التوالي، فيما لم يتمكن مرفق الإطفاء من إعلان إخماد حرائق الغابات في غرب أثينا.

وقال متحدث باسم مرفق الإطفاء إنه جرى إرسال خمس طائرات إطفاء وثماني مروحيات إطفاء في المنطقة منذ الفجر.

وأضاف مرفق الإطفاء أن أربع طائرات إطفاء وثلاث مروحيات اتجهت لمكافحة حريق آخر في بلدة لوتراكي في منطقة أبعد بغربى البلاد.

ومن المتوقع أن تشتد الرياح إلى جهة الشمال الشرقي في المنطقة على مدار اليوم، مما يجعل عمليات مكافحة الحرائق أكثر صعوبة ومن المحتمل اشتعال حرائق.

وهناك حريق في منطقة غابات في جزيرة رودس، دون وجود تهديد على القرى أو المنازل.

وتشتعل النيران في وسط الجزيرة بالقرب من قرية أبولونا، وتغطي منطقة تبلغ مساحتها نحو 30 هكتارا، بحسب مرفق الإطفاء، وهي مساحة تعادل نحو 30 ملعب كرة قدم.

جدير بالذكر أن الأمطار لم تهطل في اليونان لبعض الوقت. وأسفرت موجة حر استمرت عدة أيام فى نهاية الأسبوع الماضى عن اشتداد الجفاف. وبحلول عطلة الأسبوع المقبلة، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مجددا لأكثر من 40 درجة مئوية في الكثير من المناطق.