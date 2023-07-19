بريطانيا.. ماكدونالدز تعتذر عقب اتهامات ضد مديريها بالتحرش وسوء السلوك

لندن - (د ب أ)

قدم الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز في المملكة المتحدة، أليستير ماكرو، اعتذارا بعد تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" حول ادعاءات بسوء السلوك الجنسي، والعنصرية، والتنمر قدمها العاملون في مطعم الوجبات السريعة العملاق.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية الحكومية، بعد أن بدأت التحقيق في فبراير الماضي، أن أكثر من 100 من العاملين السابقين والحاليين في ماكدونالدز قد أطلقوا هذه الادعاءات.

وقالت بي بي سي إن العديد من العاملين زعموا أن مديرين في مطاعم ماكدونالدز في جميع أنحاء المملكة المتحدة كانوا مسؤولين عن التحرش والاعتداءات، وأن كبار المديرين في كثير من الأحيان لم يتخذوا إجراءات بشأن الشكاوى.

وتم الكشف عن ذلك بعد أن وقعت ماكدونالدز اتفاقية ملزمة قانونا مع لجنة المساواة وحقوق الإنسان البريطانية لضمان حماية العاملين من التحرش الجنسي.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز في المملكة المتحدة، أليستير ماكرو، ردا على الادعاءات، عن التزامه بتوفير مكان عمل آمن وشامل للعاملين في الشركة البالغ عددهم 177 ألف في المملكة المتحدة. واعترف ماكرو بالحالات التي قصرت فيها ماكدونالدز وقدم اعتذارا صادقا.

وأضاف ماكرو أن أي انتهاكات مثبتة لقواعد سلوك الشركة ستقابل بأشد الإجراءات الممكنة، بما يصل إلى الفصل المحتمل من العمل.

وأعربت لجنة المساواة وحقوق الإنسان البريطانية عن قلقها إزاء الادعاءات وأكدت أنها ستحقق فيها في سياق اتفاقها القانوني الحالي مع ماكدونالدز، والذي يهدف إلى مكافحة التحرش الجنسي بالنسبة للعاملين داخل مطاعم الشركة.

وماكدونالدز لديها واحدة من وحدات العمل الأصغر سنا في المملكة المتحدة، وتتراوح أعمار نحو 75٪ من العاملين فيها بين 16 و 25 عاما.

وكشف تحقيق البي بي سي عن روايات من عاملين، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 17 عاما، أبلغوا عن حوادث روتينية من الملامسة والتحرش.