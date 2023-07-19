رئيس كوريا الجنوبية يحدد 13 بلدة ومدينة كمناطق كوارث خاصة بسبب الأمطار

سول - (د ب أ)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول اليوم، الأربعاء، عن تحديد 13 منطقة متضررة من الأمطار الغزيرة كمناطق كوارث خاصة.

وتشمل هذه المناطق بلدة ييه تشيون بإقليم كيونج سانج شمالي البلاد، ومدينتي جونج جو ونون سان بإقليم تشونج تشيونج جنوبا، ومدينة تشونج جو بإقليم تشونج تشيونج شمالا، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي لي دو-وون في إفادة صحفية إن الرئيس أمر أيضا هان تشانج سوب نائب وزير الداخلية والسلامة الذي يقوم حاليا بدور القائم بأعمال وزير الداخلية والسلامة، بتقديم الدعم السريع للتعافي من الأضرار، وببذل جهود شاملة مع السلطات المعنية لمنع وقوع أضرار بشرية إضافية وسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

كما وجه الرئيس تعليمات لوزير الزراعة بمساعدة المزارع المتضررة وإدارة العرض والطلب على المحاصيل الزراعية.

وأفاد المتحدث بأنه تم الإعلان عن مناطق الكوارث الخاصة أولا، بالمناطق التي اكتملت فيها عمليات المسح الأولية من أجل مساعدة المتضررين على العودة سريعا للحياة اليومية.

وتسببت الأمطار الغزيرة مؤخرا في مقتل 44 شخصا على الأقل ونزوح الآلاف في المناطق الوسطى والجنوبية بالبلاد منذ الأسبوع الماضي، وفقا للسلطات.