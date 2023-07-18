بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في سبتمبر

وكالات

ذكر تساحي هنغبي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للاجتماع معه في البيت الأبيض في سبتمبر، غير أن البيت الأبيض لم يؤكد التفاصيل بعد.

وقال هنغبي لقناة (إن 12 نيوز) "قال رئيس الولايات المتحدة لرئيس الوزراء، على خلاف تقارير رأيتها هنا أيضا، إنه يدعوه إلى البيت الأبيض في واشنطن لعقد اجتماع في سبتمبر ". وكان يتحدث عما دار في الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وبايدن يوم الإثنين.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، ردا على استفسار من رويترز عن تعليقات هنغبي إن الزعيمين اتفقا على الاجتماع، لكنهما لم يحددا المكان.

وأجّلت واشنطن حتى يوم الإثنين توجيه دعوة إلى نتنياهو، بسبب مخاوف إزاء تعديلات تعهد نتنياهو وحكومته اليمينية بإدخالها على النظام القضائي، فضلا عن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.