الرئيس الإسرائيلي يناقش الملف الإيراني وقضايا أخرى مع بايدن
وكالات
قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، إنه بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة قضايا خلال اجتماعهما في البيت الأبيض يوم الثلاثاء ومن بينها التهديد النووي الإيراني والوضع الداخلي في إسرائيل.
وأضاف هرتسوج بعد الاجتماع "ناقشنا قضايا عديدة بما في ذلك التهديد النووي الإيراني، وبطبيعة الحال، ناقشنا أيضا القضايا الداخلية في إسرائيل، ومدى أهميتها للعالم".
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