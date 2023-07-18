البيت الأبيض: انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب يسبب أزمة غذاء عالمية
وكالات
قال كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن استهداف روسيا لموانئ أوديسا الأوكرانية وانسحابها من اتفاق الحبوب، يزيد من أزمة الغذاء عالميًا.
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "جار العمل لحل قضية الجندي الأمريكي الذي احتجزته كوريا الشمالية بعد اجتيازه الحدود".
وفى وقت سابق أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن أن الولايات المتحدة ستبذل، إلى جانب حلفائها وشركائها، قصارى جهدها لضمان حصول أوكرانيا على كل ما تحتاجه لمقاومة التدخل العسكري الروسي.
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