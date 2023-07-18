ترامب يتسلم خطاباً للتحقيق معه في الهجوم على الكونجرس

وكالات

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه تلقى رسالة رسمية تبلغه أنه هدف لتحقيق جنائي في إطار جهوده لإلغاء انتخابات عام 2020، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

وأشار ترامب: "أرسل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، رسالة (مرة أخرى، كانت ليلة الأحد!) تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى المعنية بأحداث 6 (يناير)، ومنحني 4 أيام للمثول أمام الهيئة، ما يعني في غالبية الأحيان الاعتقال أو الإدانة".

وتلقى ترامب أيضاً رسالة من سميث في وقت سابق من هذا العام، قبل توجيه الاتهام إليه في التحقيق في سوء التعامل مع الوثائق السرية التي نقلها معه من البيت الأبيض.

وحث المحقق الأمريكي الخاص جاك سميث، الخميس، القاضي الاتحادي، الذي يحقق في قضية احتفاظ دونالد ترامب بوثائق سرية، على رفض طلب الرئيس الأميركي السابق تأجيل محاكمته الجنائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.

وكان الدفاع عن ترامب قد تقدم بطلب للمحكمة لتأجيل المحاكمة في القضية المعروفة باسم "وثائق مارالاغو" وإلغاء الموعد المقرر لها.

وأظهر طلب قدمه محامو الرئيس الأميركي السابق أن دونالد ترامب ومساعده والت ناوتا، طلبا من محكمة اتحادية بولاية فلوريدا تأجيل المحاكمة الجنائية في القضية التي تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية بعد تركه منصبه.