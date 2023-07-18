لافروف يدافع عن إيقاف بلاده لصفقة الحبوب

موسكو- (د ب أ)

دافع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي هاكان فيدان عن قرار بلاده عدم تجديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وذكر مكتب وزير الخارجية الروسى، فى موسكو أن لافروف شكا مرة أخرى مما يزعم عن مطالب روسية لم يتم الوفاء بها فيما يتعلق بصادراتها.

ولم ترد تفاصيل أولية من الجانب التركي بشأن المحادثات التى جرت عبر الهاتف.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أمس الإثنين، أنه يريد السعى لتغيير رأي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه اتفاقية الحبوب وكانت تركيا قد توسطت إلى جانب الأمم المتحدة في اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.

وقرر الكرملين عدم تجديد الاتفاق الذي انتهى أمس الإثنين. ويقول الاتحاد الأوروبي إنه تم تصدير ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من أوكرانيا عبر البحر الأسود من خلال هذا الاتفاق.