الأمم المتحدة تحذر من خطر تحكم الذكاء الاصطناعي بالأسلحة النووية

وكالات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من خطر تحكم الذكاء الاصطناعي بالأسلحة النووية.

وقال أنطونيو جوتيريش، إنه يجب على الدول وضع استراتيجيات للتعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وتابع: "يجب دائما أن يتحكم العنصر البشري بالأسلحة النووية وليس الذكاء الاصطناعي".

كانت الحكومة الأمريكية، قد اتخذت خطوة أولى نحو تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي تتيح للبيت الأبيض وضع كوابح على التقنيات الجديدة، مثل "تشات جي بي تي".

ووجهت وزارة التجارة الأمريكية دعوة للجهات الفاعلة في هذا القطاع لتقديم مساهمات لإدارة الرئيس جو بايدن، من أجل إعداد تصور حول أنظمة خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة لتشير إلى انفتاح البيت الأبيض، على وضع بعض القواعد الأساسية في هذا المجال، خاصة أن بايدن صرّح الأسبوع الماضي، بأنه لا يوجد حكم نهائي فيما إذا كان الذكاء الاصطناعي يشكل خطرا على المجتمع.