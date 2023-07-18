روسيا تعلق الملاحة في مضيق كيرتش بالبحر الأسود

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر بأنّ "روسيا علّقت الملاحة في مضيق كيرتش الواصل بين البحر الأسود وبحر آزوف منذ 16 يوليو الحالي".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن "انتهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب يعني سحب الضمانات الأمنية في البحر الأسود، وكذلك حل مركز التنسيق المشترك في اسطنبول"، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره التركي حقان فيدان بعد أن أعلنت موسكو تعليق العمر في اتفاق تصدير الحبوب الموقع بين ممثلي روسيا وأوكرانيا العام الماضي في إسطنبول.