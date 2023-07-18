جنرال أوكراني يعلن وصول الذخائر العنقودية إلى بلاده

(وكالات)



أكد قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي أن الذخائر العنقودية التي وفرتها الولايات المتحدة لأوكرانيا موجودة في البلاد، وجاهزة للاستخدام في غضون الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك في مقابلة للجنرال الأوكراني مع "بي بي سي"، حيث أشار إلى أن قواته تخطط لاستخدام تلك الذخائر المحرمة دوليا في منطقة أرتيوموفسك. وأضاف مراسلو "بي بي سي" أن مدافع الهاوتزر "M777" التي نقلتها الولايات المتحدة، والتي ستقوم بإطلاق الذخائر العنقودية موجودة بالفعل حول أرتيوموفسك.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، 7 يوليو الجاري، عن قراره بدء تسليم الذخائر العنقودية إلى نظام كييف. وتعليقا على ذلك، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن مثل هذه الذخائر تعرض المدنيين للخطر، وتهدف إلى إطالة أمد الأزمة.

وبحسب الجيش الأمريكي، فإن 5-14% من هذه الذخيرة قد لا تنفجر على الإطلاق، حيث أنها كانت مخزنة في المستودعات لفترة طويلة، وفي هذه الحالة ستصبح ألغاما تهدد السكان المدنيين حتى بعد انتهاء النزاع.

وقد عارض بعض نواب الكونغرس الأمريكي توريد مثل هذه الأسلحة لأوكرانيا، فيما يقوم أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي بإعداد تعديل لقانون الدفاع يحظر نقل الذخائر العنقودية. ووفقا للنائبة في الكونغرس عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر، فإن استخدام مثل هذه الذخائر هو انتهاك لحقوق الإنسان.