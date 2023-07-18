مواطن أمريكي عبر الحدود إلى كوريا الشمالية والأمم المتحدة تتنبأ بمصيره
(وكالات)
أفادت الأمم المتحدة بأن مواطنا أمريكيا عبر الحدود إلى كوريا الشمالية خلال جولة في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، ويبدو أن السلطات الكورية الشمالية أوقفته.
وقال مركز قيادة الأمم المتحدة عند الحدود بين البلدين "عبر مواطن أمريكي من دون إذن خط التماس" مع كوريا الشمالية عندما كان يقوم بزيارة "للمنطقة الأمنية المشتركة" وهي جزء من المنطقة منزوعة السلاح تشرف عليها الأمم المتحدة.
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