إعلان

BBC

السيطرة جزئيا على حرائق الغابات في اليونان

03:17 م الثلاثاء 18 يوليه 2023
السيطرة جزئيا على حرائق الغابات في اليونان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أثينا - (د ب أ)

قال قطاع الإطفاء اليوناني اليوم الثلاثاء إنه تمت السيطرة جزئيا على معظم الحرائق في منطقة أثينا الكبرى.

وقال متحدث باسم القطاع إنه تم نشر 23 طائرة ومروحية لمكافحة الحرائق صباح اليوم الثلاثاء لإخماد الحرائق.

وما يزال حريقان ، اندلعا على بعد 10 و80 كيلومترا غرب أثينا أمس الاثنين، يثيران المخاوف.

وقد توجه أفراد قوات الطوارئ من مناطق أخرى باليونان إلى أثينا لتقديم المساعدة.

وبعد فصل ربيع ممطر وبارد نسبيا، تعد هذه أول حرائق غابات كبيرة تشهدها اليونان هذا العام.

وكانت إدارة الدفاع المدني قد حذرت مطلع الأسبوع من أنه بعد أيام من تسجيل درجات حرارة أعلى من 40 درجة وطول فترة الجفاف، سوف تكون خطورة اندلاع حرائق غابات مرتفعة للغاية.

سوق مصراوى

حرائق الغابات ليونان ثينا طاع الإطفاء اليوناني

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market