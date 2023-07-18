روسيا تعلق على صفقة الحبوب: الدول الأوروبية عديمة الحياء

(وكالات)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن دول الاتحاد الأوروبي تصرفت بوقاحة وبدون حياء أو ضمير، برفضها الوفاء بتنفيذ شروط صفقة الحبوب.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول موقف الكرملين من تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "قامت روسيا بالوفاء بالتزاماتها ومددت هذه الصفقة عدة مرات، على الرغم من عدم تنفيذ بنود هذه الصفقة المتعلقة بالمنتجات الزراعية الروسية. وفي هذه الحالة، على الأرجح، ينبغي وصف موقف الدول الأوروبية بأنه عديم الضمير".



وتابع ممثل الكرملين: "في هذه الحالة، ليس لدي أدنى شك في أن زملائي في وزارة الخارجية الروسية، سيقدمون تقييمهم لكلمات السيد بلينكن".

وشدد بيسكوف على أن سلطات كييف، استخدمت منطقة عبور سفن نقل الحبوب لتنفيذ أغراض قتالية.

ويشار إلى أن بلينكن كان قد أعلن أمس أن روسيا تتحمل مسؤولية رفض توفير الغذاء للمحتاجين وعن زيادة محتملة في أسعار الحبوب.

وشدد بيسكوف على أن الكرملين لا يوافق بتاتا على هذه المزاعم الأمريكية.

وأنهت موسكو رسميا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود أمس الإثنين، وأعلن الكرملين إنهاء التزام روسيا بالاتفاق واستعدادها للعودة إليه بعد تلبية مطالبها وبما فيها تلك المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية الروسية.

من جانبها أعلنت الخارجية الروسية سحب الضمانات الأمنية لشحنات الحبوب وغلق الممر الإنساني في البحر الأسود.