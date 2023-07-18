فيروس كورونا.. ارتفاع عدد عمليات حرق الجثث في مقاطعة تشجيانغ الصينية
بكين - (بي بي سي)
كشفت الأرقام الصادرة عن الحكومة الصينية عن زيادة في عمليات حرق الجثث في بداية هذا العام، مما قد يعطي مؤشرا على الحجم الحقيقي لمعدلات الوفيات بسبب كوفيد 19 في الصين.
وزادت عمليات حرق الجثث في مقاطعة تشجيانغ بنسبة 72% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي.
ولم تقدم الحكومة الصينية رقمًا محدثًا بشأن عدد وفيات كوفيد 19 على مستوى البلاد.
وتوقفت حتى عن نشر إحصاءات بشأن حرق الجثث، وتم حذف الأرقام المتعلقة بعمليات حرق الجثث فى تشجيانغ بسرعة.
وخففت الصين من اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في نهاية العام الماضي، مما يعتقد أنه أدى إلى ارتفاع حاد في حالات الإصابة والوفيات.
سوق مصراوى
-
بقسط شهري يبدأ من 98 جنيها.. أفضل تكييف ومبرد هواء لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل الشواحن السريعة Type-C.. ومن أين تشتريها؟تفاصيل
-
أفضل هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية 2023 يبدأ من 1999 جنيهاتفاصيل
-
أفضل تلفزيون HD LED بأعلى إمكانيات أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أفضل الأجهزة الإلكترونية لمنزل عصري بقسطتفاصيل
-
عروض يوم برايم.. أفضل الإلكترونيات الذكية في السوق المصري 2023 بخصمتفاصيل
فيديو قد يعجبك: