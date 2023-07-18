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فيروس كورونا.. ارتفاع عدد عمليات حرق الجثث في مقاطعة تشجيانغ الصينية

01:17 م الثلاثاء 18 يوليه 2023
فيروس كورونا.. ارتفاع عدد عمليات حرق الجثث في مقاطعة تشجيانغ الصينية

حرق الجثث في مقاطعة تشجيانغ الصينية

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بكين - (بي بي سي)


كشفت الأرقام الصادرة عن الحكومة الصينية عن زيادة في عمليات حرق الجثث في بداية هذا العام، مما قد يعطي مؤشرا على الحجم الحقيقي لمعدلات الوفيات بسبب كوفيد 19 في الصين.

وزادت عمليات حرق الجثث في مقاطعة تشجيانغ بنسبة 72% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي.

ولم تقدم الحكومة الصينية رقمًا محدثًا بشأن عدد وفيات كوفيد 19 على مستوى البلاد.

وتوقفت حتى عن نشر إحصاءات بشأن حرق الجثث، وتم حذف الأرقام المتعلقة بعمليات حرق الجثث فى تشجيانغ بسرعة.

وخففت الصين من اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في نهاية العام الماضي، مما يعتقد أنه أدى إلى ارتفاع حاد في حالات الإصابة والوفيات.

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