موسكو: دمرنا في أوديسا مواقع استخدمت للتحضير للهجوم على جسر القرم
وكالات
أعلنت روسيا أنّ قواتها دمّرت في أوديسا بجنوب أوكرانيا ليل الإثنين الثلاثاء مواقع استخدمتها كييف للتحضير لهجوم دمّر جزئياً ليل الأحد/الاثنين جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمّتها إليها موسكو في 2014.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّه "خلال الليل، شنّت القوات المسلّحة الروسية مجموعة ضربات انتقامية. على منشآت تمّ فيها التحضير لأعمال إرهابية ضدّ روسيا الاتّحادية باستخدام مسيّرات بحرية"، مشيرة إلى أنّ الضربات استهدفت أيضاً موقعاً لتصنيع هذه المسيّرات "في حوض لبناء السفن قرب مدينة أوديسا".
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