إعصار "تاليم" يهبط على اليابسة للمرة الثانية في الصين

بكين -(د ب أ)

هبط إعصار "تاليم" على اليابسة بساحل منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوبي الصين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وهو ثاني هبوط للإعصار في الصين بعد هبوطه الأول في مقاطعة قوانجدونج ليلة الإثنين الماضي.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن الإعصار، وهو الرابع خلال العام الجاري، هبط صباح اليوم الثلاثاء في مدينة بيهاي بمنطقة قوانجشي، ووصل إلى مدينة تشينتشو في الساعة التاسعة صباحا، بحسب ما أعلنه مكتب الأرصاد الجوية المحلي.

وبلغت سرعة الرياح القصوى بالقرب من مركز الإعصار 25 مترا في الثانية، ومن المتوقع أن يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 15 و20 كيلومترا في الساعة.

وأضاف المكتب أنه من المتوقع حدوث عواصف مطيرة في مدن تشينتشو وفانجتشنجقانج وتشونجتسوه، مصحوبة برياح قوية تبلغ سرعتها القصوى 33 مترا في الثانية في الأجزاء الجنوبية والوسطى من المنطقة.