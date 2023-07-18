الأعلى في العالم.. كويتي يوثق وصول درجة الحرارة لـ 70 مئوية (فيديو)
وكالات
يشهد نصف الكرة الأرضية الشمالي موجة حارة غير مسبوقة، وسط تحذيرات من موجة الحر والتعرض بشكل مباشر للشمس، ودعوات لشرب المياه والسوائل والاحتماء من الشمس.
مع ارتفاع الحرارة غير المسبوق، سجل مواطن كويتي مقطع فيديو بثه على تطبيق "سناب شات" وهو يقيس درجة الحرارة التي تجاوزت الـ 70 درجة مئوية في أحد شوارع منطقة العقيلة في الكويت.
فيديو / مواطن يوثق وصول درجة حرارة اسفلت الشارع الى 71 درجة مئوية في منطقة العقيلة. pic.twitter.com/23XlILEFN8— صحيفة القرين (@alQurainkwt) July 9, 2023
سرعان ما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويظهر المواطن الكويتي في الفيديو وهو ممسك بجهاز قياس درجات الحرارة ثم يبدأ في قياس درجة الحرارة في المنزل.
ويخرج من منزله ليقيس درجة الحرارة في أماكن وقوف السيارات، ويتفاجأ حين يضع مقياس الحرارة على الأرض حيث يظهر الجهاز رقم 71 درجة مئوية.
وسجلت عدة مدن عالمية خلال الأسبوع الجاري درجات حرارة غير مسبوقة، إذ سجل بوادي الموت في كاليفورنيا مستويات قياسية بلغت 54 درجة مئوية يوم الأحد الماضي.
وفي نهاية يوليو من عام 2022، سجلت الكويت أعلى درجة حرارة في العالم إذ بلغت 53.5 مئوية في الظل و70 درجة تحت الشمس.
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