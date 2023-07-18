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BBC

وسائل إعلام: أنقرة تلقت طلبات لاستئناف اتفاق الحبوب دون روسيا

11:24 ص الثلاثاء 18 يوليه 2023
وسائل إعلام: أنقرة تلقت طلبات لاستئناف اتفاق الحبوب دون روسيا

تركيا

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(وكالات)

قال مصدر تركي مطلع على الوضع السائد حول صفقة الحبوب، في حديث لمراسل "نوفوستي"، إن تركيا تلقت طلبا من أوكرانيا بخصوص استئناف العمل بصفقة الحبوب.

ووفقا للمصدر، يقترح الجانب الأوكراني على السلطات التركية استئناف تصدير المواد الزراعية الأوكرانية بتنسيق مع الأمم المتحدة وبدون مشاركة روسيا.

وأضاف المصدر: "نعم تلقينا مثل هذا الاقتراح (من كييف)، كما تم الاتصال بنا بشأن هذا الأمر من الأمم المتحدة. هناك تنسيق معهم، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات في الوقت الحالي. بالأمس، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه سيجري مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وحسب نتيجة الحوار سيتم اتخاذ كل القرارات".

وشدد المصدر التركي على أن بلاده، تواصل اتصالاتها مع الشركاء الغربيين بخصوص رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية الروسية، وهي تأمل في تحقيق تقدم في هذا الموضوع.

وتابع المصدر: "شدد الرئيس أردوغان أمس على أن جهودنا ستستمر. يجب إزالة جميع العقبات لكي يستمر عمل صفقة الحبوب من أجل تجنب أزمة الغذاء في البلدان المحتاجة. سنواصل الحوار مع الشركاء الغربيين، ونأمل بإحراز تقدم".

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