إعلان

BBC

بعد زيارة أردوغان..السعودية تستحوذ على مسيرات تركية لتعزيز قدراتها الدفاعية

10:58 ص الثلاثاء 18 يوليه 2023
بعد زيارة أردوغان..السعودية تستحوذ على مسيرات تركية لتعزيز قدراتها الدفاعية

الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

الرياض - (د ب أ)

أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أن استحواذ "الدفاع السعودي "على "مسيَّرات" من تركيا جاء لتعزيز قدرات المملكة الدفاعية .

وأعلن الوزير السعودي أن توقيع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي مع نظيره التركي يشار قولير، "جاء تتويجاً لمسار التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري".

وأكد الأمير خالد بن سلمان في تغريدة أنه جرى التوقيع على عقدَي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، "تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع السعودية على طائرات مسيَّرة؛ بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية".

كانت وكالة الأنباء السعودية (واس) ذكرت أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، شهدا مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، من بينها "الخُطةُ التنفيذيةُ للتعاونِ في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير ".

كما تم توقيع "مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر، وأخرى للتعاون في المجال الإعلامي.

واستقبل ولي العهد، مساء أمس الإثنين في جدة، الرئيس أردوغان، الذي يجري زيارة للسعودية ضمن جولة خليجية تشمل أيضا قطر والإمارات.

وأفادت وسائل إعلام تركية، في وقت سابق، بأن من المتوقع أن تجلب جولة أردوغان الخليجية استثمارات لتركيا تتجاوز 50 مليار دولار.

سوق مصراوى

الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز السعودية زيارة أردوغان مسيرات تركية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

بعد مقاتلات "إف-22".. البنتاجون يعلن نشر "إف-16" و"إف-35" في الشرق الأوسط
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

رسميا.. الصحة تحسم اسم مرض قنا الغامض بعد ظهور التحاليل