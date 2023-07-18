الصين تعترض على توقف محتمل لنائب رئيسة تايوان في أمريكا

بكين - (د ب أ)

حذرت الصين من توقف محتمل لنائب رئيسة تايوان والمرشح الرئاسي ويليام لام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية " الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التواصل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان".

ورفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انتقادات بكين أمس الإثنين، قائلاً " إن مثل هذا التوقف أمر روتيني " ، مضيفا أنه لا يوجد على الاطلاق سبب لتتخذ الصين " تصرفا استفزازيا".

ومن المتوقع أن يتوقف لاي في الولايات المتحدة ضمن رحلته لحضور مراسم تنصيب رئيس باراجواي الجديد سانتياجو بينا منتصف أغسطس المقبل.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أنه تم الاحتجاج رسميا في واشنطن على زيارة لاي المقررة. وقالت إن الصين " سوف تراقب عن كثب التطورات، وستتخذ إجراءات حازمة وقوية للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها".

ويشار إلى أن تايوان تحظى بحكومة مستقلة منذ 1949، ولكن الصين تعتبرها جزءا من أراضيها.

ورفض المتحدث باسم الخارجية التايوانية جيف ليو اليوم الثلاثاء الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن رحلة لاي في أغسطس المقبل وتوقفه المقرر في الولايات المتحدة .

وردا على أسئلة خلال مؤتمر صحفي، أكد ليو إنه من المتوقع أن يصل لاي إلى باراجواي في 14 أغسطس المقبل، ويحضر مراسم تنصيب بينا في اليوم التالي.

وأضاف أنه سوف يتم الاعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن الزيارة مع قرب وقتها .

وقال رئيس وزراء تايوان تشين تشيين جين اليوم الثلاثاء إن زيارات مبعوث الرئيسة التايوانية للحلفاء الدبلوماسيين تحدث منذ أعوام.

وقال للصحفيين على هامش جلسة تشريعية" نريد أن نشكر بوجه خاص شركاءنا الدبلوماسيين على دعمهم".