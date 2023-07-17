أوكرانيا ترغب في تشغيل ممر الحبوب بدون ضمانات روسية



كييف - (د ب أ):

أعلنت أوكرانيا أنها ستواصل بمفردها تنفيذ اتفاق الحبوب عقب انسحاب روسيا منه ، وذلك رغم عدم وجود ضمانات أمنية.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للصحفيين الأفارقة اليوم الاثنين بحسب بيان نشره المتحدث باسمه سيرهي نيكيفوروف على فيسبوك ، بقوله " حتى بدون روسيا لابد من بذل كل جهد لكي يتسنى لنا استخدام هذا الممر بالبحر الأسود".

وقال زيلينسكي إن أصحاب السفن مستعدون للرسو في الموانئ الأوكرانية من أجل شحنات الحبوب.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الاتفاق الدولي بين أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة لا يزال ساريا بدون موسكو.

ولم يتم سوى إنهاء الاتفاق المنفصل بين روسيا وتركيا والأمم المتحدة .ولم يذكر زيلينسكي كيف سيجري التأمين على السفن وما تحمله من بضائع في منطقة الحرب.

يذكر أنه من المقرر أن ينتهي أمد الاتفاق الدولي ، الذي يسمح بصادرات الحبوب من أوكرانيا التي تمزقها الحرب، في وقت لاحق اليوم بعد عدة تمديدات.

كان الكرملين أشار في السابق إلى عدم رضاه عن الطريقة التي ينفذ بها الاتفاق، حيث أن الجزء الثاني من الصفقة، المتعلق بوصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية لم يتم تنفيذه نظرا لوقوف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاقية.

كانت الصادرات عبر الموانئ البحرية بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا ، قد توقفت في بادئ الأمر لأسباب أمنية. وساعد استئناف صادرات الحبوب عبر الممر البحري في خفض أسعار السلغ الغذائية حول العالم.