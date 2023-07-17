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BBC

جوتيريش يعرب عن خيبة أمله إزاء انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب

08:03 م الإثنين 17 يوليه 2023
جوتيريش يعرب عن خيبة أمله إزاء انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب

أنطونيو جوتيريش

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نيويورك - (د ب أ):
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن خيبة أمله إزاء انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب مع اوكرانيا.

وقال جوتيريش للصحفيين في نيويورك اليوم الاثنين إن الاتفاق كان "شريان حياة للأمن الغذائي العالمي وبارقة أمل في عالم مضطرب".

وتابع جوتيريش "في النهاية، المشاركة في هذه الاتفاقات هي خيار.. إلا أن الأشخاص المكافحين في كل مكان والدول النامية ليس لديهم خيار. مئات الملايين يواجهون الجوع، والمستهلكون يواجهون أزمة عالمية في تكلفة المعيشة".

وكتب جوتيريش رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي تتضمن مقترحا لإنقاذ الاتفاق.

وأضاف جوتيريش " أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم الاهتمام باقتراحي.. يجب أن يستمر هدفنا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي واستقرار أسعار الغذاء العالمية".

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