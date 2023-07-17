أردوغان يصل إلى السعودية في ثاني زيارة خلال عام



الرياض - (د ب أ):

وصل إلى مدينة جدة السعودية، بعد ظهر اليوم الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة إلى المملكة، هي الثانية خلال عام، تدوم يوما واحدا يلتقي خلالها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي على أرض المطار نائب أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز.

ووصل أردوغان إلى المملكة ترافقه زوجته وعدد من الوزراء والمسؤولين و200 من رجال الأعمال الأتراك.

وتعد زيارة أردوغان إلى المملكة هي الثانية خلال ما يزيد عن العام بقليل، ومنذ أن تم طي صفحة خلاف بين البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية وإزالة توتر طبع علاقات الرياض وأنقرة نتيجة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018 واستغلال تركيا لها سياسيا.

وتأتي زيارة أردوغان إلى المملكة اليوم، في إطار جولة خليجية تشمل أيضا كلا من دولتي قطر والإمارات وبعد إتمام تركيا مسيرة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أيار/مايو الماضي وفوز أردوغان بالرئاسة.

كان مصدر دبلوماسي تركي في الرياض قال في وقت سابق إن محادثات أردوغان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين سوف تتركز حول "تعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية ومجالات الطاقة ومنها النفط وتكريره والبتروكيماويات وكفاءة الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة".

وقال المصدر التركي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ) شريطة عدم الكشف عن هويته إن "الجانب التركي سيدعو الصناديق الاستثمارية العاملة في بيئة ريادة الأعمال السعودية للاستثمار في الشركات الناشئة في تركيا وإقامة شراكات معها" مشيرا إلى أن أكثر من 200 رجل أعمال سيرافقون أردوغان في جولته .

وتشهد تركيا أزمة اقتصادية خانقة في ظل انهيار كبير في قيمة الليرة التركية تجاوز 70 %.