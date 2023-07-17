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BBC

تراجع حدة حرائق الغابات في جزيرة لا بالما الإسبانية

05:01 م الإثنين 17 يوليه 2023
تراجع حدة حرائق الغابات في جزيرة لا بالما الإسبانية

حرائق الغابات

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مدريد - (د ب أ)

تراجعت حدة حرائق الغابات في جزيرة لابالما الإسبانية في الكناري نوعا ما، وفقا لما قاله رئيس حكومة الجزيرة سيرجيو رودريجيز لشبكة " أر تي في إي" اليوم الاثنين.

ويشار إلى أنه لم يتم بعد السيطرة على الحريق الذي اندلع منذ صباح أول أمس السبت بالقرب من بلدة بونتاجوردا في شمال غرب الجزيرة،

ولكن تم السماح بعودة معظم الـ4200 شخص الذين تم إجلاؤهم لمنازلهم مساء أمس الأحد.

كما خفضت السلطات تقديرها للمنطقة المتضررة من الحرائق من نحو 4700 إلى نحو 4000 هيكتار.

وأضافت السلطات أن الحرائق أتت على ما لا يقل عن 20 منزلا.

ووفقا للمعلومات الرسمية، فإن أكثر من 500 من أفراد قوات الطوارئ يكافحون الحرائق اليوم، بدعم من جانب 11 طائرة ومروحية لإخماد الحرائق.

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