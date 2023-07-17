وسائل إعلام: قطر واليابان تعملان على تحقيق الاستقرار في سوق الغاز

الدوحة - ( د ب أ )

أكد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، على أهمية الزيارة التي يقوم بها إلى دولة قطر غدا الثلاثاء، خاصة، وهي الأولى له منذ توليه منصب رئاسة الوزراء، واصفا العلاقات بين البلدين بالوطيدة مع وجود إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون الثنائي.

وقال كيشيدا، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) بثته اليوم الإثنين، إن دولة قطر تعتبر شريكا مهما لبلاده وأنه على مدى نصف القرن الماضي، طورت اليابان وقطر علاقتهما بشكل مطرد ليس فقط في مجال الطاقة ولكن أيضا في مختلف المجالات.

وأضاف أن زيارته الحالية لدولة قطر ستكون فرصة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات مع وجود رغبة لتوسيع التعاون بشكل أكبر.

واعتبر أن الإمداد الثابت من الغاز الطبيعي المسال والنفط القطري يعد داعما للنمو الاقتصادي لليابان لسنوات عديدة، مما مكن البلدين من بناء علاقات قوية على أساس المنفعة المتبادلة، كما لعبت الشركات اليابانية دورا هاما في إنشاء مصانع الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر على نطاق واسع منذ تسعينيات القرن الماضي.

كما أشار إلى حصول شركة يابانية في فبراير 2021 على عقد لتطوير وإنشاء خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال ضمن مشروع توسعة حقل الشمال، والذي ينظر إليه باعتباره حجر الزاوية لازدهار دولة قطر، وإلى جانب ذلك ساهمت الشركات اليابانية في بناء البنية التحتية الأساسية في دولة قطر عبر مشروعات عملاقة مثل مترو الدوحة ومطار حمد الدولي.

وأكد أيضا على أهمية أن تعمل اليابان وقطر بشكل وثيق لتحقيق الاستقرار في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، والتي تشهد ضغطا في العرض والطلب، مشيرا إلى استضافة بلاده لمؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال 2023 في طوكيو، والذي يتزامن مع زيارته الحالية لدولة قطر، من أجل إيصال أهمية أمن الغاز والاستخدام النظيف للغاز الطبيعي المسال للعالم، بصفتها رئيسة لمجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع.