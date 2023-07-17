منذ 1980.. تنديد فلسطيني باحتجاز جثامين أسرى فلسطينيين منذ سنوات

رام الله - (د ب أ)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية ،اليوم الإثنين، إن السلطات الإسرائيلية تواصل احتجاز جثامين 11 أسيرا فلسطينيا توفوا في سجونها.

واعتبرت الهيئة ، في بيان ، أن الإجراء الإسرائيلي "يعري بشكل واضح وفاضح تواطؤ المجتمع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي، وتغاضيه عن جرائمه اللاإنسانية".

وأوضحت الهيئة أن الأسرى المحتجزة جثامينهم توفوا في الفترة من عام 1980 إلى مطلع مايو الماضي وأخرهم خضر عدنان الذي قضى خلال إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وقالت إن سياسة احتجاز جثامين الأسرى "جريمة ومؤشر على سقوط المنظومة الدولية ومؤسساتها، واستمرار هذا النهج الإجرامي يفقدنا الثقة بالعدالة الدولية".

وأضافت أن العدد الإجمالي للأسرى الذين توفوا في سجون إسرائيل منذ عام 1967 وصل إلى 237 أسيرا، من بينهم 81 قضوا نتيجة للقتل العمد، وسبعة بعد إطلاق النار عليهم وهم قيد الاعتقال، و76 نتيجة لسياسة الإهمال الطبي "القتل البطيء" فيما 73 نتيجة للتعذيب.

وتعتقل إسرائيل حاليا زهاء خمسة آلاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال بحسب مصادر فلسطينية رسمية.