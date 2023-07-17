لن يُفرج عنها بالمجان.. حماس تدعو لصفقة مقابل الإفراج عن الإسرائيلية المختطفة في العراق

غزة - (د ب أ)

دعت حركة حماس، اليوم الإثنين، إلى مبادلة إسرائيلية مختطفة في العراق بأسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.

وصرح ممثل حماس في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية خميس دبابش، خلال اعتصام قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، بأنه لا يتوجب الإفراج عن الإسرائيلية المختطفة في العراق بالمجان وطلب ثمنا في مقابل ذلك.

وأكد دبابش على أهمية إبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل "في ظل وجود مئات الأسرى المحكومين بعشرات المؤبدات وأحكام مدى الحياة من قبل الاحتلال الذين تتجاوز أعدادهم 500 أسير".

وحث الفصائل العراقية على عدم الإفراج عن الإسرائيلية المختطفة "بشكل مجاني" والإصرار على إبرام صفقة تبادل جديدة يفرج من خلالها عن سراح أسرى فلسطينيين وعرب من السجون الإسرائيلية.

وجرى خلال الاعتصام بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، رفع لافتات مكتوبة تطالب الفصائل العراقية التي الإسرائيلية المختطفة بإبرام صفقة تبادل مقابل أسرى فلسطينيين.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في الخامس من الشهر الجاري عن اختطاف "مواطنة إسرائيلية روسية" من قبل "ميليشيات موالية لإيران" في العراق.

وذكر مكتب نتنياهو أن "إليزابيث تسوركوف مواطنة إسرائيلية روسية، مفقودة منذ عدة أشهر في العراق، وتحتجزها الميليشيات الشيعية كرهينة لدى كتائب حزب الله" العراقية.

وتعتقل إسرائيل خمسة آلاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.