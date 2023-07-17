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ألمانيا تدعو روسيا لتمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

02:05 م الإثنين 17 يوليه 2023
ألمانيا تدعو روسيا لتمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

ألمانيا

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وكالات

دعت الحكومة الألمانية روسيا الإثنين الى تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعدما اعتبرها الكرملين في حكم المنتهية، مؤكدة أهميتها للأمن الغذائي العالمي.

وقال المتحدثة باسم الحكومة كريستيان هوفمان للصحافيين "نواصل دعوة روسيا إلى السماح بتمديد إضافي لاتفاقية الحبوب"، مشيرة إلى أن "النزاع لا يجب أن يتم خوضه على حساب الأكثر فقرًا على هذا الكوكب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت روسيا أن اتفاقية تصدير الحبوب باتت في حكم المنتهية، حتى قبل نهاية مهلتها الرسمية منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء بتوقيت اسطنبول (21,00 ت غ).

وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف "اتفاق البحر الأسود انتهى عمليا اليوم" الاثنين.

وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود التي وقّعتها روسيا وأوكرانيا في
يوليو 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة، للتخفيف من خطر المجاعة في العالم من خلال ضمان تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية رغم الحرب.

أتاح الاتفاق تصدير أكثر من 32 مليار طن من الحبوب. وفي وقت متأخر الأحد، أظهرت بيانات موقع "مارين ترافيك" أن آخر سفينة شحن وافق عليها أطراف الاتفاق كانت في طريقها عبر البحر الأسود من ميناء مدينة أوديسا الأوكرانية الى اسطنبول.

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