قبل جولته الخليجية.. أردوغان: الاستثمارات والاقتصاد على رأس جدول الأعمال

وكالات



أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، قبل جولته الخليجية التي تشمل السعودية وقطر والإمارات، أن الاستثمارات على رأس جدول الأعمال في جولته.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي اليوم قبل جولته المرتقبة، إنه في ظل الأزمات التي تعيشها دول العالم الإسلامي فإن التشاور والعلاقات بين تركيا ودول الخليج محتمة، والزيارة إلى دول الخليج ستكون فرصة لبحث كيفية دعم الدول الإسلامية.

وأشار إلى أن السعودية إحدى أهم دول المنطقة، وسيبحث معها خلال جولته مجالات شتى مثل الاستثمار وغيره.

وقال إن العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وتركيا تستند إلى أسس راسخة، مضيفًا: "خلال زيارتنا للرياض سيكون الاستثمار والاقتصاد على رأس جدول الأعمال".

وأضاف: "قطر شريك إستراتيجي وعلاقاتنا معها تواصل سيرها على أكمل وجه، وعلاقاتنا مع الإمارات تتطور بشكل واضح".