روسيا تعلن إحباط محاولة عبور نهر دنيبر في منطقة خيرسون
موسكو - (د ب أ)
قال متحدث باسم خدمات الطوارئ بمنطقة خيرسون، للصحفيين، إن القوات الروسية تصدت لمحاولة تسلل مجموعة تخريبية واستطلاعية أوكرانية في محيط جزيرة فيليكي، كما تصدت لمحاولتين لعبور نهر دنيبر من جانب القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف المتحدث أنه "تم إحباط محاولة تسلل قامت بها مجموعة تخريبية واستطلاعية بالقرب من جزيرة فيليكي، وتم تدمير زورق واحد ومقتل ثلاثة مسلحين." بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء
وقال المتحدث "تم التصدى لمحاولتين من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية لعبور نهر دنيبر بالقرب من مركزي سادوفوي وأنتونوفكا، وتم تدمير ثلاثة زوارق ومقتل 14 مسلحا".
وأضاف المتحدث أن القوات الروسية دمرت أيضا منظومة صواريخ متعددة الإطلاق أوكرانية من طراز "فيربا" على الضفة اليمنى من نهر دنيبر بالقرب من مركز بوناتوفكا، كما دمرت مدفعي هاون من عيار 120 ملم وطواقمهما وذخائرهما بالقرب من بريدنيبروفسكوي ودنيبروفسكوي.
وقال المتحدث إنه تم تدمير مدفع هاوتزر من طراز "مستا- بي" في منطقة الجزيرة بالقرب من كيزوميس وتدمير موقع للجيش الأوكراني بالإضافة إلى سيارة تابعة لمركز القيادة بالقرب من دوتشاني في منطقة كاخوفكا.
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