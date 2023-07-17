فيديو.. شاب سعودي يشتري ساعة ثمنها ملايين

(وكالات)

انتشر مقطع فيديو لشاب سعودي، ظهر فيه أثناء شراء ساعة يد بنحو 7 ملايين ريال سعودي (1.8 مليون دولار أمريكي).

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وهو يشتري ساعة اليد باهظة الثمن.

ساعة سعرها 7 مليون ريال فقط لا غير .. هل ساعتك اغلى منها ؟ pic.twitter.com/Fz66L8J0AG — Screen Mix (@ScreenMix) July 14, 2023

ووثق الفيديو دخول الشاب إلى المتجر وانتقائه ساعة نالت إعجابه حيث سأل عن ثمتها الذي قدر بـ7 ملايين ريال سعودي.

وطلب الشاب السعودي من البائع أن يرتدي ساعة اليد قبل إتمام عملية الشراء، كما طلب من متابعيه تقييم ما إذا كانت الساعة تستحق هذا المبلغ الضخم.

وبعد إتمام عملية الشراء خرج من المتجر واستمر في تصوير الساعة وهي في معصه، وعلق قائلا: "ما شاء الله تبارك الله".