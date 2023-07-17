ضربه بالرصاص أثناء الكشف.. مقتل شاب عربي على يد طبيب أمريكي

وكالات

هزت ولاية ميشيجان الأمريكية، حادثة قتل راح ضحيتها شاب لبناني يدعى أحمد نصر الدين يبلغ من العمر 28 عامًا.

وقعت الحادثة قبل عدة أيام ونجحت الشرطة في إلقاء القبض على الجاني الذي تبين أنه طبيب أسنان من أصول عربية يدعى زايد البدور (52 عاما).

كشفت التحقيقات الأولية للشرطة الأمريكية، أن نصر الدين كان مريضًا يعاين أسنانه عند الطبيب المتهم بقتله داخل منزل الطبيب في مدينة ديربورن.

وذكرت أن الطبيب أطلق النار على رأس نصر الدين، وعثر على جثته حوالي الساعة 12:55 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة في منزل بشارع أولمستيد، قرب وسط المدينة.

وجهت إلى البدور تهمة القتل من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى ارتكاب جناية بسلاح ناري.

ونقل جثمان نصر الدين إلى لبنان، ودفن في مسقط رأسه ببلدة الشهابية قرب مدينة صور جنوبي البلاد.