الخارجية الروسية: أبلغنا الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا برفضنا تمديد اتفاق الحبوب

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رفضها تمديد اتفاق الحبوب.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا أبلغت رسميا اليوم كل من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد "صفقة الحبوب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن توقف صفقة الحبوب اليوم، وأكد على إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.