الكرملين يعلن انتهاء اتفاق تصدير الحبوب

وكالات

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الاثنين، عن انتهاء صفقة الحبوب الأوكرانية.

وقال الكرملين في بيان اليوم الاثنين، تعليقًا على صفقة الحبوب: "اتفاق تصدير الحبوب انتهى بالنسبة لروسيا".

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن توقف صفقة الحبوب اليوم، وأكد على إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.

في يوليو من العام الماضي، وقعت روسيا وأوكرانيا على اتفاقية الحبوب برعاية أممية ووساطة تركية بهدف ضمان شحن الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ عبر البحر الأسود بسبب الحرب، فيما وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاق بكونه "منارة أمل".

ومنذ ذاك الحين، جرى تمديد الاتفاق الذي يُعرف رسميا باسم "مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب" عدة مرات، لكن روسيا لا ترغب في تجديده بعد نهايتها اليوم الاثنين، وقد يكون لذلك عواقب على أجزاء كبيرة من العالم.

وتعود أهمية الاتفاق إلى موقع أوكرانيا في سوق الحبوب العالمي إذ تعد واحدة من أكبر موردي الحبوب حيث يعتمد 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم على الحبوب الأوكرانية، وفقا لأرقام برنامج الغذاء العالمي.