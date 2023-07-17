حاكم بيلجورود الروسية: وفاة اثنين في انفجار على جسر القرم

موسكو - (د ب أ)

توقفت حركة المرور مؤقتا "بشكل طارئ" على جسر كيرتش الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها موسكو، حسبما أفادت مصادر إعلامية روسية صباح اليوم الاثنين.

ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، في رسالة مصورة على تطبيق تليجرام إن رجلا وسيدة من المنطقة توفيا في سيارتهما خلال الحادث. وتردد بإصابة ابنتهما.

وأعلن رئيس شبه جزيرة القرم المحتلة، سيرجي أكسيونوف، على تيليجرام صباح اليوم الإثنين، وقف حركة المرور في المنطقة رقم 145 من الجسر بسبب الحادث "الطارئ".

وطلب أكسيونوف من سكان القرم والسياح استخدام طريق بري بديل يمر عبر المناطق التي احتلتها روسيا في جنوب أوكرانيا.

واستأنفت روسيا بعد ذلك حركة السكة الحديد على الجسر، بعد تأجيل استمر لحوالي خمس ساعات، حسبما قالت السلطات. غير أن حركة مرور السيارات على الجسر البالغ طوله 19 كيلومترا، ظلت متوقفة.

وأعلنت كييف نيتها استعادة شبه جزيرة القرم، التي سيطرت عليها روسيا في عام 2014، في انتهاك للقانون الدولي.

كان جسر كيرتش قد تضرر بشدة في انفجار وقع في تشرين أكتوبر الماضي، لكن تم إصلاحه. واعترفت الاستخبارات الأوكرانية بتورطها في ذلك الانفجار.

وعلى الرغم من الوضع المتوتر وفرض ضوابط أمنية طويلة الأمد، يتدفق السياح الروس على شبه جزيرة القرم، التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر القطار أو السيارة.