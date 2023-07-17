شاهد لحظة تفجير جسر القرم

وكالات

وقعت انفجارات عنيفة صباح اليوم الاثنين في جسر القرم الذي يؤدي إلى البر الرئيسي لروسيا ويربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن ما وقع بجسر القرم فجر اليوم الاثنين هو هجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان.

من جانبها اعتبرت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، ناتاليا هومينيوك، أن حادث جسر القرم يمكن أن يكون عملاً استفزازياً من جانب موسكو، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

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لحظة الهجوم الأوكراني على جسر القرم وتفجيره. pic.twitter.com/NQcOHsW1GN — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) July 17, 2023

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرجي أكسيونوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حادث طارئ، بينما تحدثت تقارير عن مقتل شخصين جراء الحادث، بحسب سبوتنيك.

وتشكل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، قاعدة خلفية للقوات الروسية في أوكرانيا، لإرسال تعزيزات ومعدات صيانة خصوصا. وتعتبر الجسور القليلة التي تربط القرم بجنوب أوكرانيا الذي يحتله الروس أساسية في إدارة عمليات موسكو العسكرية.

ودشن الجسر في العام 2018 وهو مقام فوق مضيق كيرتش. وتعرض للجسر لأَضرار في أكتوبر 2022 جراء انفجار قوي قالت السلطات الروسية إنه ناجم عن شاحنة مفخخة أرسلتها الاستخبارات الأوكرانية. ونفت كييف يومها أنها تقف وراء الانفجار.

وفي يونيو تعرض جسر تشونغار الذي يربط القرم بمنطقة في جنوب أوكرانيا تحتلها موسكو جزئيا، لضربة أوكرانية على ما أفادت السلطات الروسية. وقال رئيس إدارة الجزء المحتل من منطقة خيرسون بعد ذلك إن الجسر "لم يعد قابلا للاستخدام" في الوقت الراهن.