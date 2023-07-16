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بوتين: روسيا ستدرس المعدات العسكرية للناتو التي تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا

08:53 م الأحد 16 يوليه 2023
بوتين: روسيا ستدرس المعدات العسكرية للناتو التي تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا

أوكرانيا

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موسكو - (د ب أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مختصين روس سوف يحللون أسلحة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال الحرب ضد أوكرانيا، واستخدامها لتعزيز النظم العسكرية الروسية.

وقال بوتين للتليفزيون الروسي الحكومي اليوم الأحد: "إذا كانت هناك فرصة للنظر، لمعرفة ما إذا كان هناك شئ ما يمكن تطبيقه في بلادنا، فلما لا؟".

وأعاد بوتين تأكيده على أن الهجوم الأوكراني المضاد لتحرير أراضيها المحتلة في الشرق والجنوب، قد باء بالفشل. في المقابل ذكرت أوكرانيا أنها حققت مكاسب هائلة على الأرض.

ويستخدم الجيش الروسي في الغالب شبكات التواصل الاجتماعي لعرض معدات عسكرية تم الاستيلاء عليها، كان قد تبرع بها حلفاء غربيون يساندون أوكرانيا.

وهناك اقتراحات في البرلمان في موسكو لتنظيم عرض لغنائم الحرب. كما تعرض أوكرانيا أسلحة روسية تم الاستيلاء عليها، في وسط العاصمة كييف.

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