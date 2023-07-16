طيران الإمارات: نقل 50 ألف مسافر يوميًا إلى 800 مدينة

كتب - محمد عبيد

أعلنت خطوط طيران الامارات، نقل متوسط 50 ألف راكب يومياً إلى الوجهات التي يختارونها من خلال رحلات المشاركة بالرمز أو الإنترلاين التي وقعتها الشركة مع شركات طيران اخرى على مستوى العالم، والتي وصلت إلى 29 شريكاً بالرمز ، و117 اتفاقية إنترلاين ، و11 شريكاً لخطوط السكة الحديد ، والنقل متعدد الوسائط في أكثر من 100 دولة.

صرح بذلك عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية ، وقال إن لدى الشركة ما يوفر خيارات سفر وشبكة تمتد إلى أكثر من 5250 قطاعاً إضافياً، تغطي أكثر من 800 مدينة علي مستوي العالم .

وتابع عدنان: دعمت هذه الشراكات أيضاً حركة السياحة إلى أكثر من 100 دولة، من خلال فتح فرص الاتصال وتوفير رحلات أكثر سهولة ومع دخول الشركة المرحلة التالية من النمو، فإن اتفاقيات الشراكة بالرمز والإنترلاين ستلعب دوراً مهماً في نجاحنا المستقبلي وتشكل جزءاً أساسياً في استراتيجيتنا التجارية، ونحن نعمل باستمرار على تطويرها لتوفير خيارات أوسع من الوجهات أمام المسافرين".

وأشار "عدنان"، إلى ان الشركة تستعد هذا العام لإبرام شراكات جديدة مع الناقلات عبر شرق وجنوب ووسط آسيا وأفريقيا وأوروبا ، كما يعمل سكاي واردز برنامج مكافأة الولاء، والإمارات للشحن الجوي بالتعاون مع شركاء الرمز والإنترلاين لتعزيز علاقات شاملة تكمل أطر عمل الشبكة وبرنامج الولاء ، ما يعزز الفوائد للعملاء ويساعدهم على الوصول إلى أسواق جديدة.

وأضاف عدنان، أن الشركة في أفريقيا واصلت توسيع تواجدها في جميع أنحاء القارة لتحقيق اتصال وقيمة أفضل للمسافرين وتوفير مزيد من خيارات السفر إلى نقاط إقليمية أصغر في جميع أنحاء القارة ، ووسعت نطاق وصولها إلى نحو 130 نقطة إقليمية في أفريقيا، وذلك من خلال اتفاقيات المشاركة بالرمز مع خطوط جنوب أفريقيا الجوية، إيرلينك، الخطوط الملكية المغربية، الخطوط الجوية التونسية، واتفاقيات الإنترلاين مع عشرات الناقلات الإقليمية الأخرى.