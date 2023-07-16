السعودية: 175.25 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع اليابان خلال 5 سنوات

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأحد، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان بلغ 657.2 مليار ريال (25ر175 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الأخيرة .

وقالت وزارة التجارة السعودية في بيان لها اليوم الأحد إن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع بنسبة 42% خلال عام 2022 على أساس سنوي، حيث قفز إلى 178 مليار ريال (47ر47 مليار دولار)، مقابل 3ر125 مليار ريال (41ر33 مليار دولار) في العام 2021.

وأعلنت وزارة التجارة أن المملكة تحتل المرتبة الـ 8 في قائمة الشركاء التجاريين لليابان عالميا.

ووصل رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا إلى جدة اليوم الأحد في زيارة رسمية للمملكة.