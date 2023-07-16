مقتل 12 شخصًا إثر سقوط حافلة سياحية في شمال غرب باكستان
إسلام آباد - (د ب ا)
لقى 12 شخصا على الأقل حتفهم، بينهم نساء وأطفال، اليوم الأحد إثر سقوط حافلة صغيرة في واد بالقرب من الحدود مع الصين.
ووقع الحادث أثناء توجه حافلة صغيرة تقل سائحين يسافرون على طريق كاراكورام السريع في شمال غرب باكستان.
وقال متحدث باسم شرطة جيلجيت بالتيستان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن القتلى بينهم ما لا يقل عن ثلاثة نساء وطفلين، كما أن هناك عشرة أطفال مصابين بإصابات خطيرة.
ويشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في باكستان بسبب الافتقار للبنية التحتية الملائمة وسوء صيانة السيارات والقيادة المتهورة.
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