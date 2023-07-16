وزير الاستثمار السعودي يعلن توقيع 26 اتفاقية بين المملكة واليابان

الرياض - (د ب أ)

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الأحد، توقيع 26 اتفاقية بين المملكة واليابان مؤكدا أن المملكة شريك موثوق لليابان في مجال إمدادات الطاقة.

وأضاف الفالح، على هامش اجتماع الطاولة المستديرة بين البلدين في جدة، أن اليابان تُعد ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، مؤكدا أن السعودية ستعزز شراكتها معها في مجال الطاقة النظيفة.

وأوضح أن الاتفاقيات والمذكرات الموقعة اتسمت باتساع الفرص الاستثمارية بين البلدين، وتشمل الطاقة النظيفة والفضاء وغيرها، ما يرسم ملامح المرحلة الجديدة بين البلدين.

ووصل رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى جدة اليوم في زيارة رسمية للسعودية.