رئيس وزراء اليابان يصل إلى السعودية
الرياض - ( د ب أ )
وصل رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى جدة، اليوم الأحد، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية .
ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم ، كان في استقبال كيشيدا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، وسفير المملكة لدى اليابان نايف الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى المملكة في إطار جولة خليجية تستمر أربعة أيام يزور خلالها أيضا الإمارات العربية المتحدة وقطر، وذلك بهدف تعزيز "دبلوماسية الموارد" مع الثلاث دول في مجال الطاقة.
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