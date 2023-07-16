الأسد والسوداني يبحثان جهود سوريا والعراق المشتركة في محاربة الإرهاب

دمشق - ( د ب أ )



بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة السورية دمشق التنسيق الدائم في مختلف القضايا السياسية إضافة إلى الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأحد جاء ذلك خلال استقبال الأسد رئيس الوزراء العراقي الذي وصل إلى سوريا في زيارة رسمية على رأس وفد يضم الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأثير سلمان وزير التجارة والفريق الركن قيس رحيمة نائب قائد العمليات المشتركة.

وأشارت الوكالة إلى أن العلاقات الثنائية بين سوريا والعراق، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها التبادل التجاري والنقل والصناعة، والتنسيق الدائم في مختلف القضايا السياسية إضافة إلى الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب كلها عناوين تركزت حولها مباحثات الأسد والسوداني بحضور الوفدين الرسميين السوري والعراقي.

وشدد الأسد و السوداني على أن "وقوف العراق وسوريا إلى جانب بعضهما في مختلف الظروف كان ترجمة حقيقية للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين"، وأكدا على مواصلة تطوير هذه العلاقات على المستويين الرسمي والشعبي.

وأعتبر الأسد أن هذه الزيارة فرصة لبناء علاقة مؤسسية وتحقيق قفزة كبيرة في التعاون الثنائي بين البلدين، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي أن سوريا لها مكانة خاصة في قلوب كل العراقيين، وأن الشعب العراقي يعتز بصمود الشعب السوري في مواجهة أعتى هجمة إرهابية تعرض لها.

وكانت الحكومة العراقية قالت في بيان سابق اليوم إن السوداني غادر بغداد متوجهاً إلى سوريا في زيارة رسمية .