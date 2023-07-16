الأمم المتحدة تطالب أطراف الصراع في السودان بوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات

الخرطوم - (بي بي سي)

طالبت الأمم المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفث في بيان بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على الحرب إن معاناة السودانيين بسبب النزاع مازالت مستمرة وإنها ستتوقف فقط بتوقف القتال.

وأوضح أن النزاع أدى الى ترك أكثر من ثلاثة ملايين شخص مناطقهم والفرار إلى داخل البلاد وخارجها، مشيرا إلى أن نصف الفارين هم من الأطفال.

وقال إن مأساة السودانيين تزداد مع مرور كل يوم من القتال، مبينا أن الكشف عن مقابر جماعية في مدينة الجنينة هو بمثابة دليل آخر على الانتهاكات التي ارتكبت خلال النزاع.

وأعتبر المسؤول الأممي السودان من المناطق الأكثر صعوبة بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، مؤكدا أنه لا يمكن العمل في ظل استمرار القتال بين الطرفين.

وكانت مدينة بحري قد شهدت السبت اشتباكات هي الأعنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع واستمرت لساعات طويلة .

وقالت قوات الدعم السريع إنها كبدت الجيش خسائر كبيرة وقتلت ضابطين برتبة لواء وأسرت ضابطا برتبة عقيد واستولت على مركبات عسكرية وذخائر.

ونفي الجيش مزاعم قوات الدعم السريع وأكد أنه حقق نصرا كبيرا في الاشتباكات لكنه اعترف بوقوع خسائر في صفوفه.