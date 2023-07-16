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BBC

إصابة 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار جنوب شرق بيت لحم

10:46 ص الأحد 16 يوليو 2023
إصابة 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار جنوب شرق بيت لحم

الجيش الإسرائيلي

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تل أبيب - ( د ب أ )

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة ثلاثة إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني قرب حاجز تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي افيخاي ادرعي ، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" اليوم: "عملية إطلاق نار إرهابية وقعت على مفرق تقوع، ما أدى إلى إصابة مواطن إسرائيلي بجراح مباشرة ومواطنتين بشظايا".

وأضاف أن "قوات الجيش تقوم بتمشيط المكان".

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