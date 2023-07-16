موفد قطري يصل إلى لبنان الأسبوع المقبل

بيروت - ( د ب أ)

كشف مصدر سياسي عن أن موفدا قطريا سيأتي إلى لبنان الأسبوع المقبل لإجراء محادثات منفصلة عن محادثات المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان.

وقال المصدر، لصحيفة "الديار" اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إن السفير القطري في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي مهد لهذه الزيارة، لافتا إلى أن الحركة القطرية في لبنان تنشط منذ فترة وتجري بعيدا عن الاعلام.

ووفقا لمعلومات المصدر، فأنه لم يتضح ما إذا كان التحرك القطري على موجة التحرك الفرنسي نفسها أو أن تحرك الموفد القطري يتقاطع مع مهمة وجولة لودريان المقبلة، لكن المؤكد أن التحركين ياخذان بعين الاعتبار التوجه العام الجديد الذي سيتبلور بعد اجتماع اللجنة الخماسية غدا في الدوحة بمشاركة المبعوث الرئاسي الفرنسي لبحث السبل الساعية الى الدفع باتجاه الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.

ووفقا للصحيفة ، فان هناك افكارا وصيغا عديدة ستناقش في الدوحة، وهي ترتكز كلها على المرور من خلال الحوار إلى تفاهم أو اتفاق بين الاطراف اللبنانية.

وأشارت إلى أنه من بين هذه الافكار طرح سلة من بضعة اسماء للمرشحين للرئاسة، بينهم سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون واسمان اخران، بموازاة مناقشة عناصر أو عناوين المرحلة المقبلة بعد انتخاب الرئيس تشمل شكل الحكومة وتوجهاتها، لا سيما الإصلاحية منها.،وفي ضوء الحوار يمكن الاتفاق على تسوية تشمل رئيس الجمهورية وشكل الحكومة وبرنامجها.

ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يصدر عن اللجنة الخماسية غدا موقف شديد اللهجة تجاه الأطراف اللبنانية لحثهم على التوافق والإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية.