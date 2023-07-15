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تدمر منطقة بمساحة أيسلندا.. حرائق الغابات في كندا تلتهم الأراضي

11:32 م السبت 15 يوليه 2023
تدمر منطقة بمساحة أيسلندا.. حرائق الغابات في كندا تلتهم الأراضي

حرائق الغابات

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أوتاوا - (د ب أ)

دمرت الحرائق المستعرة في كندا منذ أشهر 100 ألف كيلومتر مربع من الغابات والمناظر الطبيعية الأخرى، بما يعادل تقريبا مساحة أيسلندا.

ووفقا لأحدث الأرقام التي نشرها المركز الكندي المشترك بين الوكالات لحرائق الغابات اليوم السبت، فإن أكثر من 900 حريق نشط مستعر حاليا في الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية، والتي تغطي الغابات مساحات شاسعة منها.

ومنذ يناير، سجل المركز أكثر من أربعة آلاف حريق في جميع أنحاء كندا التي تشهد حاليا أسوأ موسم حرائق غابات في التاريخ.

كما أنه يتم الشعور بآثار درجات الحرارة القياسية والجفاف في أماكن أخرى من القارة، حيث غطى مدن نيويورك وديترويت وشيكاغو مؤخرا ضباب كثيف من الدخان الذي يميل إلى اللون الأصفر ويتجه جنوبا.

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