إجلاء نحو 500 شخص في جزيرة لا بالما الإسبانية بعد حريق في غابة
مدريد - (د ب ا)
تم إجلاء ما لا يقل عن 500 شخص، اليوم السبت، بعد اندلاع حريق في غابة في جزيرة لا بالما الإسبانية، ومن المتوقع إجراء المزيد من عمليات الإجلاء.
واندلع الحريق في الصباح الباكر بالقرب من قرية بونتاجوردا في شمال غرب جزيرة الكناري.
وقال عمدة القرية، فيسنتي رودريجيز، لقناة "آر.تي.في.آي" التليفزيونية الحكومية ، إن الجفاف والرياح العاتية تسببا في انتشار الحريق بشكل سريع .
ولم يتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران حيث استمرت الرياح في تغيير الاتجاه.
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