بوتين لرئيس جنوب أفريقيا: شروط تمديد اتفاق الحبوب لم يتم الوفاء بها



موسكو - (د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أنه لا يرى أن الشروط قد استوفيت لتمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، والتي من المقرر أن تنتهي في الأيام المقبلة.

وتطالب موسكو بإنهاء القيود المفروضة على صادرات الأغذية والأسمدة الروسية، لكن هذا الشرط لم يتم الوفاء به، حسبما قال الكرملين خلال المكالمة التي جرت اليوم السبت.

وينتهي اتفاق الحبوب يوم الاثنين. كما يمكن تعليقه حتى يتم الوفاء بشروط روسيا.

كما دعت الأمم المتحدة وتركيا بوتين إلى مواصلة الاتفاق. وقد توسطتا في الصفقة الأصلية في الصيف الماضي وتم تمديدها عدة مرات منذ ذلك الحين.

وكانت هناك مخاوف منذ الحصار الذي فرضته روسيا على موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، من أن نقص الحبوب الأوكرانية قد يؤدي إلى الجوع في جميع أنحاء العالم، حيث أن أوكرانيا هي واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم.

وخلال المكالمة التي بدأها رامافوسا، قال بوتين إن الهدف الرئيسي للاتفاق، وهو تزويد الدول الأفريقية المحتاجة، لم يتحقق أيضا، بحسب الكرملين.

واشتكت موسكو مرارا من أن الغرب فشل في تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا في محاولة لوقف الحرب الأوكرانية.

وتعني الإجراءات العقابية التي تستهدف البنك الزراعي الروسي المملوك للدولة عدم قدرة روسيا على تصدير الحبوب والأسمدة الخاصة بها بالقدر المطلوب. وتؤثر العقوبات أيضا على التأمين على الشحن.

وقالت روسيا مؤخرا إن الغرب أمامه عام كامل لحل هذه القضية.